Rodrigo diz para Ana Maria que foi um 'camicaze' por querer jogar o tempo todo no BBB 22

O gerente comercial Rodrigo Mussi, eliminado no segundo paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22, participou do programa "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (2). Em entrevista, o ex-BBB falou sobre "jogar muito" no reality.

"Fui um camicaze em querer jogar o tempo todo", declarou o ex-BBB no começo do programa.

Rodrigo disse que viveu o programa como leva a vida profissional. "A cada dia já acordava pensando como seria cada passo diariamente", relatou.

Elogio de Ana Maria

Legenda: Ana falou sobre beleza de ex-BBB Foto: Reprodução/TV Globo

Logo nos primeiros minutos do bate-papo com Ana Maria Braga, o ex-BBB ganhou um elogio da apresentadora do "Mais Você".

"Você é um moço lindo", declarou Ana Maria Braga sobre a beleza de Rodrigo. A apresentadora disse ainda que todas as meninas da produção falaram o mesmo nos bastidores do programa.

Durante a participação no reality, Rodrigo ganhou muitos fãs. O reflexo do jogo do participante no BBB 22 é observado no Instagram. Ele entrou no programa com pouco mais de 20 mil seguidores. Nesta quarta-feira, ele atingiu 1,2 milhão.

Rodrigo fala de romance com Tássia

Durante o bate-papo com Ana Maria, o ex-BBB teve de falar sobre o relacionamento com Tássia.— romance com quem viveu antes de entrar no reality.

"Eu gosto dela. A gente estava ficando. Algumas vezes no meio do ano. Depois ficamos mais próximos, uns dois três antes de ir ao BBB. A gente ficou intensamente duas semanas antes do BBB", declarou Rodrigo.

O ex-BBB ainda falou que está solteiro e que, mesmo assim, teve medo de fazer alguém sofrer na casa.