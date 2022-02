Madrugada no BBB 22 tem casal sob o edredom e mulheres na piscina sem sutiã

A madrugada foi de muitas interações entre os brothers, nesta quarta-feira (2), no Big Brother Brasil (BBB) 22. O clima esquentou com Eliezer e Maria no edredom e teve comemoração sem sutiã por parte das meninas que escaparam do paredão.

Vídeos de Eliezer e Maria tomaram conta do Twitter, nesta manhã. Cenas de beijos quentes no edredom foram compartilhadas na rede social. O momento só perdeu clima quando Vyni fez os dois rirem ao perguntar se eles iam querer um copo d'água.

Legenda: Eli e Maria foram vistos aos beijos na madrugada Foto: Reprodução/TV Globo

Veja:

A thread do que aconteceu entre Eli e Maria no quarto lollipop quando ninguém mais esperava qualquer molécula de seratonina do #BBB22.



Menção honrosa para Viny. pic.twitter.com/28Pdtoktv4 — ana🐒 (@a_anapaiva) February 2, 2022

Para completar, uma almofada caiu na cara da participante Brunna. A companheira da cantora Ludmilla acordou com medo durante a pegação entre Eliezer e Maria. Ao final, todos riram da situação.

Pulo na piscina sem sutiã

Na área externa da casa do BBB 22, Natália e Jessilane decidiram fazer topless para cumprir a promessa ao público por escaparem do segundo paredão do reality.

Elas, inclusive, ganharam a companhia de Linn da Quebrada para a comemoração com direito a um mergulho na piscina. As sisters enfrentaram Rodrigo — eliminado com 48,45% dos votos.

Assim, as confinadas se posicionaram em frente à piscina sem a parte de cima do biquíni e empolgaram os demais participantes da casa. "Olha o entretenimento, Brasil", comentou Naiara Azevedo. " Tira também, Vyni", brincou Pedro Scooby.