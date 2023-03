Rita Lee aparece em foto abraçada com o marido

A cantora Rita Lee, de 75 anos, publicou nesta segunda-feira (20), em seu Instagram, uma foto em que aparece abraçada com o marido, Roberto de Carvalho, 70. Na legenda, ela mencionou as iniciais do casal: RL & RC.

A foto foi elogiada nos comentários. “O casal de milhões”, escreveu um fã. “A rainha tá on”, brincou outro.

O músico Beto Lee, filho do casal, também deixou um comentário: “Mãe e pai”, publicou.

Rita Lee foi internada em fevereiro no hospital para tratar um câncer no pulmão. No início de março, no entanto, ela recebeu alta e continua se recuperando em casa.