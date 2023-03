Ator Paul Grant, de Star Wars, morre ao desmaiar em estação de trem na Inglaterra

O ator britânico Paul Grant faleceu aos 56 anos após desmaiar na estação de trem de King's Cross, em Londres, na Inglaterra. O artista teve morte cerebral confirmada nesta segunda-feira (20).

Na quinta-feira (16), quando sofreu o acidente, Grant foi levado às pressas para uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

Família do ator decidiu desligar a máquina que o mantinha vivo neste domingo. A filha de Paul, Sophie Jayne Grant, informou ao tabloide The Sun estar "devastada" com a morte do pai. "Meu pai era lendário em tantas formas", escreveu.

A namoradora do ator, Maria Dwyer, disse que ele fazia a vida dela completa. "A vida nunca será a mesma sem ele", completou.

QUEM ERA PAUL GRANT

O ator Paul Grant nasceu no Reino Unido e ficou conhecido pelo papel de Ewok, em "Star Wars, Episódio VI: O Retorno de Jedi". O ator também participou de "Harry Potter e a Pedra Filosofal", e em "Willow - Na Terra da Magia".