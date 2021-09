Rico Melquiades é confirmado em 'A Fazenda 13'; saiba quem é o humorista

O humorista e influenciador digital alagoano Rico Melquiades foi confirmado pela Record TV como participante de "A Fazenda 13", que estreia nesta terça-feira (14). A novidade foi anunciada no Twitter do programa policial "Cidade Alerta" e compartilhada no Instagram do novo peão.

Ele ficou conhecido ao mostrar a rotina para os seguidores nas redes sociais, sempre acompanhado da mãe e da avó. O humorista já contou ter feito entrevista para o Big Brother Brasil (BBB).

De Férias com o Ex

Neste ano, o influenciador digital esteve em "De Férias com o Ex: Celebs 2", em que ficou com fama de barraqueiro por brigar com quase todos os participantes do reality show da MTV Brasil.

Durante o programa, os atritos protagonizados por ele quase terminaram em agressões físicas. Assim, ele fez alguns inimigos públicos.

Participantes confirmados em 'A Fazenda 13':

Nego do Borel - cantor carioca

Liziane Gutierrez - ex candidata à miss

Mussunzinho - Ator filho de Mussun

Victor Percoraro - ex-participante da "Dança dos Famosos"

Tati Quebra Barraco - funkeira carioca

Arcrebiano - ex-participante do "BBB" e do "No Limite"

Mileide Mihaile - influenciadora digital

Dayane Mello - modelo e participante brasileira do Big Brother Itália

Valentina Francavilla - trabalhou por mais de dez anos como assistente de palco do apresentador Ratinho

Gui Araújo - ex-participante do "De Férias com Ex", modelo e influencer

Fernanda Medrado - cantora, rapper e ex-participante do Power Couple Brasil

Marina Ferrari - empresária e digital influencer

Rico Melquiades - humorista e ex-participante do "De Férias com Ex Celebs"

Solange Gomes - modelo e ex-assistente de palco

Que horas estreia A Fazenda 13?

"A Fazenda 13" estreia nesta terça-feira (14) às 22h45, depois da novela "Quando Chama o Coração", na Record TV.

Paiol do TikTok

No programa de pré-estreia de "A Fazenda 13", Rodrigo Faro apresentou o "Paiol do Tiktok", que tem as influenciadoras Mah Tavares e Sthe Mattos, o rapper Krawk e o coreógrafo Alisson Jordan.

Legenda: Alisson Jordan, Sthe Matos, MC Krawk e Mah Tavares disputam a preferência do público para a 21ª vaga Foto: Reprodução/Instagram

Apenas um deles entrará no elenco final do reality rural, por meio de votação do público, que será aberta nesta terça.

O peão ou peoa mais votado do paiol entra na competição por R$ 1,5 milhão nesta próxima sexta-feira (17), durante a primeira festa da temporada.

Campo de Provas

O novo Campo de Provas de "A Fazenda", onde serão realizadas dinâmicas para conhecer os fazendeiros da edição e ainda palco da Prova de Fogo, foi revelado por Adriane Galisteu na segunda-feira (13).

A loira, que chega para substituir Marcos Mion na apresentação, garantiu que a primeira prova não será fácil. Ela comenta que ficou mais 30 minutos na disputa e não conseguiu finalizar o percurso.