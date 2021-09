Larissa Manoela muda visual para gravações de novela da Globo: 'minha mais nova versão'

A atriz Larissa Manoela, protagonista da próxima novelas das 6 da Rede Globo, mudou a cor dos cabelos para completar a caracterização para a personagem. Antes com os fios ruivos, a artista ficou morena e compartilhou o momento da mudança no Instagram.

"Essa é a minha mais nova versão. Essa mudança faz parte de uma fase incrível que vocês já já irão saber mais; e eu passei por ela sem medo nenhum!", escreveu Larissa na publicação. Na novela, ela deve interpretar as irmãs Elisa e Isadora em épocas diferentes.

Em entrevista concedida à revista Quem, ela ainda comentou que, apesar de a mudança estar relacionada às gravações da novela, o costume de fazer alterações no cabelo já virou rotina.

"Eu adoro mudar. Até uso a 'desculpa' de que é por conta do meu trabalho, mas a verdade é que gosto de me ver diferente, com cortes novos, cores novas", explicou a jovem de 20 anos.

Além disso, ela explica, as constantes adaptações aos personagens nunca foram vistas como problema ao longo da carreira, que se iniciou ainda na infância.

"Sempre curti e nunca fui rebelde. Quando preciso manter determinada cor ou corte, por causa de algum trabalho, eu fico numa boa", contou à revista.

Relacionamento amoroso

Sobre a fase na carreira, Larissa Manoela foi só elogios ao elenco da nova produção da qual fará parte, a 'Além da Ilusão'. Já sobre a vida pessoal, se limitou a dar poucos detalhes sobre o novo envolvimento amoroso.

Recentemente, a atriz foi vista na Praia da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ao lado do ator André Luiz Frambach.

"Ele é alguém especial, mas por enquanto estamos fugindo de rótulos. Tudo a seu tempo", ponderou.