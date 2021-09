'A Fazenda 13': veja detalhes, horário de estreia e peões confirmados

Com Adriane Galisteu no comando, "A Fazenda 13" estreia nesta terça-feira (14) na Record TV. A nova temporada terá 21 peões, dos quais 14 já foram revelados pela emissora desde a última semana.

A edição deste ano ainda conta com o "Paiol do TikTok", uma novidade que surpreenderá os participantes. Quatro influenciadores estão confinados desde essa segunda-feira (13) para disputar a 21ª vaga.

Na pré-estreia realizada nessa segunda, mais dois peões foram revelados: o funkeiro MC Gui, de 23 anos e o cantor sertanejo Tiago Piquilo, 37, que recentemente viralizou após fazer uma cirurgia de aumento peniano.

Legenda: MC Gui e Tiago Piquilo foram anunciados com peões nessa segunda Foto: Reprodução/Instagram

Peões confirmados em A Fazenda 13:

Nego do Borel - cantor carioca

Liziane Gutierrez - ex candidata à miss

Mussunzinho - Ator filho de Mussun

Victor Percoraro - ex-participante da "Dança dos Famosos"

Tati Quebra Barraco - funkeira carioca

Arcrebiano - ex-participante do "BBB" e do "No Limite"

Mileide Mihaile - influenciadora digital

Dayane Mello - modelo e participante brasileira do Big Brother Itália

Valentina Francavilla - trabalhou por mais de dez anos como assistente de palco do apresentador Ratinho

Gui Araújo - ex-participante do "De Férias com Ex", modelo e influencer

Fernanda Medrado - cantora, rapper e ex-participante do Power Couple Brasil

Marina Ferrari - empresária e digital influencer

MC Gui - cantor

Tiago Piquilo - cantor sertanejo da dupla com Hugo

Que horas estreia A Fazenda 13?

"A Fazenda 13" estreia nesta terça-feira (14) às 22h45, após a novela "Quando Chama o Coração", na Record TV.

Paiol do TikTok

No programa de pré-estreia de "A Fazenda 13", Rodrigo Faro apresentou o "Paiol do Tiktok", que tem as influenciadoras Mah Tavares e Sthe Mattos, o rapper Krawk e o coreógrafo Alisson Jordan.

Legenda: Alisson Jordan, Sthe Matos, MC Krawk e Mah Tavares disputam a preferência do público para a 21ª vaga Foto: Reprodução/Instagram

Apenas um deles entrará no elenco final do reality rural, por meio de votação do público, que será aberta nesta terça.

O peão ou peoa mais votado do paiol entra na competição por R$ 1,5 milhão nesta próxima sexta-feira (17), durante a primeira festa da temporada.

Campo de Provas

O novo Campo de Provas de "A Fazenda", onde serão realizadas dinâmicas para conhecer os fazendeiros da edição e ainda palco da Prova de Fogo, foi revelado por Adriane Galisteu nessa segunda.

A loira, que chega para substituir Marcos Mion na apresentação, garantiu que a primeira prova não será facil. Ela comenta que ficou mais 30 minutos na disputa e não conseguiu finalizar o percurso.

Veja o cronograma semanal do reality rural

Segunda-feira: Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira: Formação da Roça (ao vivo)

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro da Semana (ao vivo)

Quinta-feira: Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: Convivência dos peões + começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado: exibição da festa que aconteceu na noite anterior (gravado)

Domingo: Convivência dos peões (gravado)