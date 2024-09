Reta final da novela 'Família é tudo' é marcada pelo atropelamento de Maradona

A novela 'Família é tudo', da Rede Globo, está na reta final e os últimos episódios da trama prometem muitas emoções. Em cenas previstas para irem ao ar nesta quarta-feira (18), o cachorro Maradona vai dar um grande susto em Chicão (Gabriel Godoy) ao ser atropelado atravessando a rua enquanto o dono lancha numa padaria com Sheila (Marianna Armellini)

Chicão se desespera por ver o vira-lata bastante machucado com a colisão e Sheila alerta que eles precisam levar o cão a um hospital veterinário com urgência. No local, o veterinário relata a gravidade do estado de saúde de Maradona e Chicão não se conforma com a possibilidade de perder seu melhor amigo.

Enquanto isso, Andrômeda (Ramille) se prepara para viajar com Ernesto (João Baldasserini) e Britney para Miami, mas repara que a cadelinha está muito agitada. Por estar com um pressentimento ruim, Mancini desistirá da viagem e voltará para a pensão.

Ao receber a notícia do acidente, Andrômeda e Britney vão ao hospital. Quando a cadela se aproxima de Maradona, o cachorro vai retomando os sentidos, surpreendendo a todos na sala veterinária.

‘Família é Tudo’ é uma novela criada por Daniel Ortiz e escrita por Ortiz com Flavia Bessone, Nilton Braga, Daisy Chaves e Claudio Lisboa. Está no ar no horário das 19h na Rede Globo.