Rafael Cardoso confirma gravidez de psicóloga e nega largar carreira de ator

O ator Rafael Cardoso, de 37 anos, veio a público esclarecer alguns rumores que surgiram recentemente. Em nota enviada ao jornal Folha de São Paulo, o ator nega que esteja planejando abandonar a carreira em breve e garantiu que não possui intenção de parar de trabalhar.

“Rafael é contratado da TV Globo e está à disposição da emissora. Enquanto não é convocado para algum novo trabalho, está à frente de seus empreendimentos”, diz o comunicado.

Os rumores de que o ator abandonaria a profissão surgiram após a gravidez da psicóloga Carol Ferraz, com quem ele havia tido um breve relacionamento. Contudo, depois da descoberta, o artista foi visto junto a psicóloga — que será mãe do seu terceiro filho — e, segundo sua assessoria, “ele está prestando todo apoio necessário”.

O ator também desmente as notícias que ele esteja isolado numa fazenda no Mato Grosso do Sul para fugir dos holofotes. Nas últimas semanas, Rafael se envolveu em polêmicas na internet, onde, em uma delas, ele teve algumas mensagens expostas nas redes sociais — incluindo uma conversa com uma atriz de 17 anos.

O ator também se envolveu na polêmica envolvendo o humorista Nego Di e o ator e cantor João Guilherme. Na ocasião, Rafael chegou a compartilhar um vídeo onde concordava com comentários questionáveis feitos pelo humorista sobre uma foto, na qual João aparecia usando um cropped.

Após repercussão negativa, Rafael apagou o vídeo e por uma nota, enviada ao jornal Estado de São Paulo, o ator disse que havia compartilhado a publicação “sem nem prestar atenção no conteúdo”.