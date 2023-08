Giovanna Lancellotti revela que ainda tem carro dado por Caio Castro, em 2014

Em participação no Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a atriz Giovanna Lancellotti relembrou quando ganhou um carro de Caio Castro, na época um de seus melhores amigos, de presente de aniversário de 21 anos.

A artista disse que ficou chocada com a atitude do amigo, conhecido como “mão de vaca”. “Eu sempre soube que o Caio tinha um lado mão de vaca e eu me identifico porque eu também tenho. Então, quando ele me deu o carro, eu pensei que era uma 'publi' porque era impossível ele ter gastado aquele dinheiro, e ele gastou, tem nota e tudo! Ele comprou, fiquei chocada”.

Giovanna também disse que tem o carro até hoje, e usa o automóvel quando está em sua cidade natal, São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. “Eu já bati tantas vezes ele... Teve uma vez que minha irmã bateu e quase deu perda total, e eu fiz eles remontarem o carro inteiro, virou um carro de lata, mas eu fico com ele. É meu carro de São João, quando eu vou, ele está lá”.

Por fim, a atriz confirmou que segue sendo amiga de Caio Castro. “Sou muito amiga do Caio, mas nossa amizade mudou... Ele me deu um carro! Não posso reclamar do Caio”.