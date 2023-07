Rafael Cardoso tem conversa com adolescente de 17 anos exposta

O ator Rafael Cardoso, de 37 anos, voltou a ter mensagens expostas nas redes sociais nesta segunda-feira (10), dessa de conversa com uma atriz de 17 anos.

Conforme divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a interação ocorreu no ano passado. O ator ainda estava casado com Mariana Bridi - de quem se separou em dezembro.

Rafael e a jovem se conheceram em 2011, quando atuaram na novela 'A Vida da Gente', da TV Globo. Na época, a menina tinha apenas 6 anos. A ocasião foi relembrada pelo ator na conversa com a menina.

"Você tá linda! Era pequena quando nos conhecemos. Trabalhamos", disse o ator. Rafael demonstrou preocupação com o vazamento da conversa e em diversos momentos pediu que a menina confirmasse que era realmente ela.

Legenda: Conversa de Rafael Cardoso com adolescente de 17 anos foi exposta Foto: Reprodução

"É você mesmo? Quem cuida do seu Instagram? Fico receoso", escreveu o ator. A jovem então explicou que os dois utilizavam o modo de conversa temporária do Instagram, em que as mensagens são automaticamente apagadas.

Até o momento, Rafael não se pronunciou sobre o caso. Na última semana, uma modelo de 18 anos também divulgou mensagens que recebeu do ator, apontando que ele chegou a mandar nudes não solicitados e que era insistente nas investidas.

Suposta traição

Outra mulher disse o ator teria enviado mensagens enquanto ele ainda era casado com Mariana Bridi. Ele está solteiro desde março, quando terminou o relacionamento com Vivian Linhares.

A atriz Gabrielle Gambine, sobrinha de Roberta Close, também revelou as cantadas que recebeu do ator, incluindo uma conversa em abril de 2023 em que ele mandou um nude antes de ir para o banho.

Outra conversa foi divulgada pela influenciadora Taynara Nunes, do reality show Soltos em Floripa. As exposições ocorreram após Rafael criticar o também ator João Guilherme por vestir um croped.

O casamento de Rafael e Mariana, que durou 16 anos, terminou de forma bastante polêmica. Em meio às especulações sobre traições do ator, ele afirmou que a ex-esposa o "perdoou de várias coisas", mas, aparentemente, teria se cansado da situação.