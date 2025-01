Quem são Ruth e Raquel do The Masked Singer Brasil? Veja quem foi desmascarado na estreia do programa

As irmãs Ruth e Raquel, da novela Mulheres de Areia, de 1993, tiveram sua identidade revelada no primeiro episódio da quinta temporada 'The Masked Singer Brasil' neste domingo (12), na TV Globo. O público descobriu que, por baixo da fantasia, estava outra dupla icônica dos anos 90: Scheila Carvalho e Sheila Mello.

Nos 60 anos da Rede Globo, os personagens do reality revivem figuras emblemáticas das obras da emissora. Neste caso, Scheila Carvalho foi a Ruth e Sheila Mello foi Raquel, mocinha e vilã vividas por Glória Pires.

Veja também Zoeira Justiça mantém liminar que suspende música de Adele em caso de plágio movido por Toninho Geraes Zoeira Nicolas Prattes e Sabrina Sato se casam em cerimônia intimista em SP

“O maior desafio foi fingir que eu sabia o que estava fazendo enquanto cantava (risos)! Foi uma mistura de diversão e frio na barriga, porque você está ali performando algo que não é sua especialidade. Ah, e claro, não tropeçar na fantasia já era uma vitória!”, disse Sheila Mello.

QUEM SÃO VOCÊS? A estreia do #TheMaskedSingerBr veio com uma dupla surpresa na hora de desmascarar Ruth e Raquel! Alguém aqui acertou nos palpites? 😮🤯 pic.twitter.com/5N2TQkv55s — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 12, 2025

"O maior desafio era dançar com a fantasia que limitava o campo de visão e também dificultava a minha respiração", revelou, ainda, Scheila Carvalho.

A dupla cantou "Sexy Yemanjá", de Pepeu Gomes, e tema da novela.

Estreia dupla

Além de este ser o primeiro episódio da quinta temporada, outras estreias ganharam repercussão. Tony Ramos debutou como jurado fixo e Eliana, no comando de um programa global, após anos de carreira no SBT. A apresentadora migrou de emissora no meio do ano passado e passou.

Já neste domingo, ela fez uma bela homenagem para a mãe, que estava na plateia com a irmã da apresentadora.

COMEÇOU! A nova temporada do #TheMaskedSingerBr estreou COM TUDO. Que abertura foi essa, no comando da nossa apresentadora lindíssima, @Eliana? 💛✨ pic.twitter.com/7w32d5XyX3 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 12, 2025

Logo no início do programa, Eliana se emocionou ao falar da mãe, Eva, que estava na plateia junto à irmã da apresentadora. "Minha mãe é meu amuleto da sorte. Quero agradecer por toda honra e glória de ter a senhora aqui neste dia. Esta flor é sua", disse Eliana à mãe.

Além disso, a atração contou com mais uma peripécia de Tata Werneck, que deu um selinho no jurado convidado, o cantor Belo. "Eu nem te achava tão belo assim, mas agora já acho", brincou Tata.