Quem saiu de A Grande Conquista? Bruno é o sexto eliminado com 23,95% dos votos

Bruno foi o eliminado nesta quinta-feira (20) de A Grande Conquista 2, após receber apenas 23,96% dos votos. O anúncio foi feito por Rachel Sheherazade, ao vivo. O ex-Conquisteiro disputava a preferência do público com Fernando Sampaio e Kaio Perroni em votação realizada no R7.com.

O participante caiu na Zona de Risco após ser o mais votado pelos moradores na quinta berlinda da Mansão. Ao todo, ele recebeu quatro votos. O apresentador teve a oportunidade de escapar da berlinda na Prova da Virada, mas Guipa levou a melhor e escapou da eliminação.

Bruno foi um dos 100 moradores da Vila e caiu logo na Casa mais confortável, a Casa Verde, segundo informações do portal R7. Por lá, ele flertou com Bifão, teve um embate com Jéssica ao defender o aliado Brunno Danese, brigou com Guipa ao se opor à tentação da caixa forte e sobreviveu a duas Zonas de Risco.

O participante foi um dos mais votados pelo público na terceira Zona de Risco da Vila e recebeu o passaporte direto para a Mansão antes mesmo da abertura oficial.

Na primeira berlinda da Mansão, Bruno e Guipa entraram em uma super treta, após receber voto do jornalista, que citou uma frase dita por Catia. Segundo a ex-Paquita, Guipa tirou a fala de contexto. Bruno não ouviu a justificativa e acabou indicando-a à berlinda. Por fim, o palhaço foi o mais votado da casa e discutiu com Guipa e Catia ao chegar na Mansão.

Na Prova da Virada, Bruno teve a chance de se safar, mas Guipa acertou mais perguntas no desafio. O jogador foi confirmado na Zona de Risco com Fernando Sampaio e Kaio Perroni, mas recebeu menos votos e foi eliminado do reality.