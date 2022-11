Quem ganhou a prova do fazendeiro ontem? Veja como foi a dinâmica desta quarta-feira (16)

Deolane Bezerra ganhou a Prova do Fazendeiro na noite desta quarta-feira (16), em 'A Fazenda 14', e se livrou da Roça da semana.

André Marinho e Ruivinha de Marte perderam a prova e estão na 9ª berlinda do reality show — que já tem Bia Miranda confirmada.

A prova envolvia agilidade e memória. Os peões precisavam memorizar produtos que apareciam no telão e correr atrás dos objetos sorteados. Quem pontuasse mais ao londo de várias rodadas, levaria o chapéu do fazendeiro.

Deolane venceu com ampla vantagem, com 280 pontos. André conquistou 130 pontos e Ruivinha, 100.

A eliminação de André, Bia ou Ruivinha ocorre ao vivo no programa desta quinta-feira (17). Sai o participante que receber menos votos para permanecer no programa.

Como foi formada a roça?

Babi, a fazendeira da semana, indicou Deolane direto a Roça. Em seguida, Ruivinha de Marte foi a mais votada da casa e sentou na segunda cadeira.

Por ser a mais votada da casa, Ruivinha poderia puxar um peão da baia e escolheu Pétala.

Com o poder vermelho do lampião, Pelé Milflows trocou Pétala por Bia. Por fim, André sobrou no resta um e foi para o quarto banquinho. O cantor vetou Bia da prova desta noite.