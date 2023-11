Quem ganhou a Prova do Fazendeiro em 'A Fazenda'? Veja como foi disputa dessa quarta (22)

Cezar Black ganhou a Prova do Fazendeiro, realizada nessa quarta-feira (22), em "A Fazenda" 2023. Ele disputou o chapéu da semana com Alicia X e Shay, e levou a melhor. O resultado contraria a vontade dos leitores do Diário do Nordeste, que opinaram preferir a vitória do ex "Casamento às Cegas" na dinâmica.

Agora, a nona roça foi definida: André Gonçalves, Alicia X e Shay competem pelo voto do público. O menos votado é eliminado nesta quinta-feira (23).

Como foi a Prova do Fazendeiro?

Dinâmica desta semana envolvia memória e agilidade. Eles precisavam encontrar as ofertas corretas, mostradas em telão, da loja patrocinadora da dinâmica, em um trajeto que envolve passar por uma cama de gato.

À medida que encontrassem os produtos, eles precisavam bater um sinal para validar os pontos. Quem terminasse com o maior placar, levava o chapéu de fazendeiro da semana. Black acabou se saindo melhor e vencendo a disputa.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA ROÇA?

Nessa terça-feira (21), a fazendeira Jaquelline indicou Cezar Black. Em seguida, Shay foi o mais votado da casa e puxou André da baia.

No resta um, Radamés sobrou. No entanto, Lily Nobre o usou o poder da chama branca e trocou ele por Alicia X.

Com vitória de Black na dinâmica pela função de fazendeiro nessa quarta-feira (22), a berlinda ficou definida entre André Gonçalves, Alicia X e Shay.