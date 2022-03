Quem ganhou a prova do anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje no BBB 22

A Prova do Anjo do Big Brother Brasil (BBB) 22 começou na tarde deste sábado (19). O vencedor da disputa ganha o direito de imunizar um participante na formação do próximo paredão, além de escolher quem vai para o Castigo do Monstro.

O líder, Arthur Aguiar, sorteou a ordem dos competidores que participam da dinâmica. Os brothers seguem, neste momento, no Provódromo.

Além de Arthur, os participantes Eliezer, Linn da Quebrada e Jessilane ficam de fora da dinâmica.

Confira a ordem da prova:

Paulo André enfrenta Eslovênia

Pedro Scooby enfrenta Natália

Laís enfrenta Lucas

Gustavo enfrenta Douglas Silva

Dinâmica da prova

Na prova, dois competidores por vez entram, em paralelo, em um banheiro gigante cada e procuram cinco cards com benefícios de Avon Renew, patrocinador da prova. Quando achar os 5 cards, o participante deve colocá-los em cima do totem expositor e apertar o botão. Quem apertar primeiro, vence.

A prova é disputada em esquema de mata-mata, começa nas Quartas de Final, segue para as Semifinais e a Final.

Na disputa entre Eslôvenia e Paulo André, a particpante avançou. Paulo André foi desclassificado ao deixar um dos cards cair ao apertar o botão.

Formação de paredão

Durante a dinâmica do domingo (20), primeiro o anjo da semana imuniza alguém. Em seguida, o líder Arthur Aguiar indica alguém ao paredão. O indicado do líder tem direito a contragolpe e puxa mais uma pessoa para a berlinda.

A votação em grupo será dividida em dois momentos. Primeiro, seis participantes votarão no confessionário e depois cinco darão voto aberto, na sala. Todos os emparedados participam da Prova Bate e Volta, exceto o indicado pelo líder.