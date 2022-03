Revelações, muita comida e expectativas de paredão: veja resumo da festa do BBB de sexta-feira (18)

Sem tretas, a festa dessa sexta-feira (18) no BBB 22 foi cenário de muita comilança entre os brothers e sisters, brincadeiras e conversas sobre estratégias de jogos para fugir do paredão.

A "Méqui Parque", patrocinada pela rede de fast food McDonald's, ofereceu open de hambúrgueres, batata frita e sorvetes. Os confinados também tiveram acesso a tirolesa, piscina de nuggets e tobogã.

Em meio aos hits tocados pelo dj, Laís insistiu em falar sobre o paredão deste domingo (20), o qual acredita ser uma das indicadas. A médica tentou, inicialmente, conversar com Jessi e Linn, mas levou uma negativa da bióloga. "Sem energias negativas perto de mim, por favor", disse Jessi.

Mais tarde, Laís afirmou que, por ser sua possível última festa, pensa em colocar Arthur Aguiar no Castigo do Monstro ou puxar algum amigo do ator caso tenha o contragolpe.

'Eu nunca'

Eslovênia, Jessilane e Linn da Quebrada brincaram de "Eu Nunca" e fizeram altas revelações sobre amizades coloridas, beijos triplos, traições e fantasias durante a hora H.

Linn fala: "Eu nunca fui feita de besta numa relação". Após a frase, todas bebem e Jessi comenta: "Ah, pelo amor de Deus", enquanto a pernambucana pega a garrafa e bota toda na boca.

Alvo do Lollipop

Gustavo, que foi indicado ao paredão em uma dinâmica inédita com os oito já eliminados do reality show, falou sobre os ex-integrantes do quarto Lollipop em conversa com Laís e Pedro Scooby. "E eu que achei que tinha me livrado do Lollipop. Os caras voltaram para me assombrar ainda".

Scooby então concordou com a fala e lembrou o que rolou nas primeiras semanas de reality, quando Gustavo ainda não havia entrado na casa. "O Lollipop, no começo do programa, era o terror. Imagina no começo do programa que era só eu, DG e PA. Todo mundo bombardeava para o nosso lado", disse.