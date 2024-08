Quem foi eliminado do Masterchef Brasil nesta terça (13)? Saiba como foi reality

Andréia foi a participante do Masterchef Brasil eliminada na noite dessa terça-feira (13). Segundo a avaliação dos jurados, a cozinheira falhou ao preparar crème brûlée doce e outro salgado da prova de eliminação.

Ao entregar o avental, a gaúcha disse se sentir muito contente por realizar o sonho de entrar na atração após diversas tentativas. "Estou muito feliz porque entrei com as minhas mãos, com a minha batalha de tantos anos, por não ter desistido", declarou ao portal da Band, após sair do programa.

Com o encerramento da participação dela no reality show, Andréia disse querer matar a saudade do marido e dos filhos. No entanto, caso haja uma repescagem, ela não descarta retornar: "Estou ansiosa", garante.

Provas da terça

No primeiro desafio do episódio, os participantes foram divididos em duplas e cada uma delas teve que preparar pratos idênticos, em aparência e em sabor, com os participantes separados por uma barreira. Vencedor da última prova, Vitor foi quem formou as equipes.

No desafio, os competidores enfrentaram vários problemas de comunicação, e teve até quem não usou a mesma louça que o parceiro, como foi o caso de Andréia e Gabriela P. Laura e Pietro também foram mal na dinâmica.

A dupla Alzileide e Gabriela venceu a prova. José Roberto com Vinícius e Pâmela com Roberto também subiram no mezanino com avaliações positivas.

No desafio de eliminação, os participantes tiveram que preparar dois crèmes brûlées, um doce e outro salgado. Quem recebeu destaque negativo na prova anterior teve uma desvantagem: menos 5 minutos de cozinha.

Pietro teve o melhor desempenho e foi campeão da dinâmica ao lado de Gabriela P. e Lucas. Laura e Vitor não receberam avaliações positivas, e Andréia foi eliminada.