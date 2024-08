Novo clipe de Katy Perry é investigado pela Espanha por possíveis danos ambientais; veja

O novo videoclipe de Katy Perry, lançado na última quinta-feira (8), está sendo alvo de investigações sob suspeita de danos ambientas na Espanha. O Departamento de Meio Ambiente das Ilhas Baleares do País informou em comunicado que não autorizou as filmagens de "Lifetimes" nas dunas do Parque Natural de Ses Salines.

Veja também Geek Remake do anime One Piece da Netflix ganha primeiras imagens; veja mais Zoeira Que horas começa 'Estrela da Casa'? Veja horário do reality show que estreia nesta terça (13)

"A filmagem de reportagens fotográficas, cinematográficas, videográficas ou de qualquer outra natureza que envolvam a captação de imagens em qualquer meio e formato com finalidade publicitária ou de exibição comercial, carece de autorização expressa do ministério competente do meio ambiente, sem prejuízo de outras autorizações que possam ser concedidas pelas autoridades e órgãos correspondentes, inclusive as relativas a direitos de propriedade”, disse comunicado.

O órgão ainda explica que nenhum crime de infração ambiental foi cometido. A música "Lifetimes" faz parte do novo álbum de Katy "143".

Veja clipe

Veja também Geek Remake do anime One Piece da Netflix ganha primeiras imagens; veja mais Zoeira Que horas começa 'Estrela da Casa'? Veja horário do reality show que estreia nesta terça (13)

Nas imagens, a cantora aparece dançando em diferentes pontos turísticos da Espanha. No clipe é possível ver Katy em uma área protegida por cordas. Segundo o governo espanhol, o Parque Natural de Ses Salines possui um "grande valor ecológico".