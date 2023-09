Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja as provas do sábado (9)

Foi ao ar no último sábado (9) o quinto episódio da 9ª temporada do "Bake Off Brasil - Mão na Massa". Após um resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, Cássia saiu.

No desafio criativo, os participantes tiveram a missão de criar um bolo em homenagem ao circo.

"É uma bela homenagem a esse universo encantador que cativa corações de todas as idades", disse Beca Milano, apresentadora do programa, ao detalhar a prova aos concorrentes.

Os bolos precisavam ter diâmetro de 25 centímetros e altura de 15 centímetros, podendo incluir um andar cenográfico "para dar mais dimensão à criação", completou a chef Giuseppe Gerundino, que também conduz o show.

Além dos critérios apresentados, os bolos tinham que ter dois tipos de recheio também inspirados na atmosfera circense. "Pipoca caramelizada, maçã do amor, sorvete e outros elementos podem ser usados livremente para enriquecer o sabor", disse Beca Milano.

Prova técnica

Já na prova técnica, o desafio foi um listrado de hibisco com manga, doce com uma base de massa amanteigada com rapadura, seguida por mousse de manga e um curd de hibisco, sendo que todos esses elementos são dispostos formando listras.