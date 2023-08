Quem foi eliminado do Bake Off Brasil? Veja as provas do sábado (26)

Por ter tido um resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, Natália foi a eliminada deste sábado (26) no 'Bake Off Brasil'. O terceiro episódio da nona temporada do reality foi transmitido pelo SBT.

Desta vez, os competidores tiveram de preparar um bolo em referência às riquezas gastronômica e cultural do México. "Nesse bolo, vamos exigir dois tipos de recheios: um deles deve conter um ingrediente que remeta à culinária mexicana. Queremos que os bolos nos transportem genuinamente ao México", disse a chef confeiteira Beca Milano, que também é jurada no reality.

O chef e jurado Giuseppe Gerundino acrescentou que os participantes deveriam, ainda, criar uma modelagem em 3D com pelo menos dez centímetros de altura.

Prova técnica

Na prova técnica, os participantes tiveram de fazer o doce "favo de mel". A sobremesa tem três camadas de pão de mel, duas camadas de recheio com fudge de chocolate meio amargo e de chocolate branco e uma camada de ganache para a cobertura.

Além disso, foram exigidos outros detalhes para lembrar uma colmeia.