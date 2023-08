Maria Lina retira menção ao filho com Whindersson das redes e rebate críticas: 'nunca se apaga'

A influenciadora Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, usou o Instagram para responder perguntas de seguidores e precisou rebater uma pergunta sobre o filho que teve com o artista piauiense. A criança, o pequeno João Miguel, faleceu dias após um parto prematuro.

"Você tirou da bio que é mamãe de um anjinho", afirmou um seguidor de Maria. A jovem, que segue em recuperação de uma cirurgia nos seios, respondeu a pergunta de forma mais incisiva.

"Ainda bem que isso é absolutamente insignificante e vazio perante ao amor que uma mãe sente por um filho. O que está tatuado na alma, nunca se apaga", escreveu ela como resposta em um stories.

Término do noivado

Maria e Whindersson formalizaram o término do relacionamento em agosto de 2021, três meses após o falecimento do filho dos dois. Segundo a influenciadora, a decisão do fim partiu do próprio youtuber e humorista.

Na época, ela revelou que a decisão havia sido tomada em comum acordo, mas logo depois voltou atrás. "Foi muito difícil porque quem quis foi ele. Passamos por um baque muito grande, então prefiro não tentar saber o motivo. Ele é uma pessoa que tem os problemas dele, eu tenho os meus. A gente viveu um relacionamento, só a gente sabe o que passou", disse ela, em entrevista, meses após o término.