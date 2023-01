Quem está no monstro do BBB 23? Veja qual é o castigo

Aline Wirley e Bruno, vencedores da primeira prova do anjo do Big Brother Brasil (BBB) 23, indicaram duas pessoas ao primeiro monstro da temporada. Os participantes Fred Nicácio e Marília foram escolhidos para ficar até o dia do paredão fantasiados de biscoito e eles caçaram likes pela casa.

Além disso, a dupla escolhida para o castigo cada um perde 300 estalecas.

Quem saiu ganhando na prova do anjo, além dos vencedores foram os participantes que ficaram em segundo lugar na prova.

Aline e Bruno convidaram Antonio "Cara de Sapato" e Amanda ao almoço do anjo.

A dinâmica do anjo

Legenda: Bruno e Aline venceram prova

Os confinados no Big Brother Brasil (BBB) 23 participaram da primeira prova do anjo da edição, neste sábado (21). A dinâmica concedeu aos campeões Aline Wirley e Bruno o poder de imunizar uma dupla de participantes, além da possibilidade de ganhar recados em vídeo de familiares e ter um almoço espaço com convidados.



Na primeira etapa, os participantes precisavam conquistar bolinhas. Cada jogador subia em uma das bases pra lançar a bolinha e o outro tenta capturar com o puçá.

Segundo Tadeu, só podia segurar o puçá pelo cabo. Não podia segurar na cabeça do puçá e nem ajudar com a mão pra fazer a bolinha entrar. Também não era possível quicar a bolinha no chão e o jogador não tinha a possibilidade de sair da base.

As bolinhas que eles foram conseguindo capturar foram as bolas usadas na segunda etapa.

Na fase seguinte, os participantes escolheram a dupla que queriam tirar da prova. Se mirassem em uma dupla e acertassem na outra, era validado. O importante era a bola quicar uma vez na mesa.

A dupla que recebeu três bolinhas no pote estava eliminada. E a última dupla que restou no jogo foi o anjo da semana.

Formação de Paredão

Durante a formação do paredão de domingo (22), a dupla de anjos imunizará uma dupla e a dupla líder indicará outro par para ir à berlinda. A votação dos outros participantes deve acontecer em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Haverá Prova Bate-Volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe. Assim, a dupla indicada pelos líderes e os perdedores do Bate-Volta vão ao paredão para ir ao Quarto Secreto. Assim, a votação será: Qual dupla deve ir para o quarto secreto?

Dinâmica do quarto secreto

Na terça-feira (24), a dupla mais votada no paredão vai para o quarto secreto. Logo em seguida, será aberta nova votação: quem você quer eliminar do BBB 23?

Já na quinta-feira (26), o mais votado da dupla do quarto secreto é eliminado. O outro volta pro jogo.

Cronograma

Domingo (22): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (24): Eliminação para o Quarto Secreto

Eliminação para o Quarto Secreto Quinta-feira (26): Eliminação final

