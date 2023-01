Festa do BBB 23 de sexta (20): com Aline Wirley, brothers dançam 'Ragatanga', do Rouge

A festa do BBB 23 na madrugada desta sexta-feira (20) contou com engajamento máximo dos brothers ao dançarem o sucesso do grupo feminino Rouge, Ragatanga.

Liderados pela ex-integrante do grupo musical, Aline Wirley, os participantes relembraram uma das coreografias que marcaram o início dos anos 2000.

Ao final da música, Aline se emociona e os brothers a dão um abraço coletivo, seguido por gritos de "Aline, eu te amo", enquanto a cantora é erguida por Fred Nicácio e Antonio 'Cara de Sapato' Jr.

Todo mundo no palco pra dançar com o ícone dos anos 2000!



A gente te ama @AlineWirley 🤍 #BBB23 #TeamAmanda pic.twitter.com/65h2oYxPiD — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) January 21, 2023

Aline ainda recebeu abraços individuais, como de Tina, que disse estar orgulhosa dela. Ricardo também abraçou a sister. "Você merece. Você mudou a história de todos os adolescentes desse País. Você é grande", disse.

Em seguida, a ex-Rouge agradeceu o carinho de todos da casa. "Muito feliz de estar vivendo isso com vocês".