BBB 23: Key Alves considera colocar dupla de líderes no Monstro

A primeira Prova do Anjo do BBB 23 ocorre neste sábado (21), mas os participantes já estão especulando os indicados para o Monstro caso ganhem. A jogadora Key Alves cogitou, na tarde desta sexta-feira (20), indicar as líderes Bruna Griphao e Larissa para o castigo.

Em conversa com aliados no quarto 'Fundo do Mar', Key revelou as duplas que poderia indicar se conquistasse o colar do anjo. "É que a gente não tem noção lá fora, mas a minha vontade é de colocar as líderes", disse.

Após Cristian destacar que a jogadora está com 'ranço' da dupla de líderes, Key afirmou que a ação poderia repercutir bem com o público, se o grupo estiver forte aqui fora.

Key também levantou a possibilidade de indicar Gabriel e Paula, a dupla da Casa de Vidro, após Marília contar sobre uma atitude do brother.

"Teve um dia que o Gabriel estava aqui e soltou piadinha para eu ouvir, com relação ao Monstro. Ele disse: 'Pode me dar que eu quero o Monstro", relembrou Marília. "Então é ele mesmo. Muito soberbo, cara. Quem ele pensa que ele é?", disparou Key,

Prova do Anjo

A Prova do Anjo será disputada no sábado (21), mas ainda não há a confirmação do horário e se todas as duplas, com exceção das líderes, irão competir. Na formação do paredão de domingo (22), a dupla vencedora irá imunizar outro par de participantes

Tradicionalmente, o anjo do BBB escolhe um, dois ou três brothers para o Monstro. Os indicados precisam cumprir um castigo definido pela produção, perdem estacelas e vão para a Xepa.

Dessa forma, se o Anjo indicar o líder ou outro membro do Vip, o castigado perde o direito de comer as comidas do Vip, incluindo os alimentos do Quarto do Líder.

No BBB 22, o participante Eliezer teve que cumprir o castigo do Monstro durante a sua liderança. Nos BBB 17 e 19, os líderes Pedro Falção e Elana também foram castigados pelo Anjo.