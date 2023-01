Marília, do BBB 23, é a primeira pipoca a alcançar 1 milhão de seguidores

A participante Marília Miranda se tornou a primeira integrante do grupo Pipoca, do Big Brother Brasil 23, a atingir a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram. A sister tem sido criticada por Gabriel (Casa de Vidro) por se maquiar muito.

No entanto, os internautas têm considerado a "Cabrita" injustiçada nesse ponto. Assim, a maquiadora conquistou cerca de 300 mil seguidores em menos de uma semana no reality.

Os administradores de Marília celebraram o número. "Somos 1 milhão de cabritas e cabritos! Pra quem já acompanhava a Marília aqui, a gente agradece por estarem sempre apoiando e vibrando com ela em cada conquista e projetos, e pra quem chegou agora sejam bem-vindos.", disse.

Marília critica Gabriel

Após descobrir que Gabriel (Casa de Vidro) tem criticado ela, Marília rebateu durante conversa com Key Alves, Fred Nicácio e Gustavo. "Mano, esse menino está se achando num grau… ele está se achando muito! Se sentindo um rei, se sentindo um ‘ovão de ouro'", declarou.

Em outro momento na casa, Marília declarou que Gabriel chegou a debochar das duplas na prova do líder. "Quando chegou na hora da prova que os três últimos, ele falou: 'Você achava que a gente não ia vir, é?'. Ele está debochando e ele está se achando o 'ovão de ouro', comigo ele se tora", disse.