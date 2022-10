Quem está na roça? Veja nomes e como foi a quarta votação em A Fazenda 14

A quarta roça de A Fazenda 14, da TV Record, começou a ser formada no programa desta terça-feira (11). Vini Buttel, Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui estão próximos da berlinda. Um deles pode se salvar ao ganhar a prova do fazendeiro, com exceção de Vini, que já está garantido no confronto.

A formação da roça deveria ter a interferência dos poderes da Chama Amarela e da Chama Vermelha, conquistados pelo vencedor da Prova de Fogo, Pelé Milflows.

O poder da Chama Amarela, escolhido pelo público, permitia escolher uma pessoa da baia para ser votada para a Roça. Normalmente, os peões da baia são imunes da votação. Kerline escolheu Deolane.

Já o poder da Chama Vermelha, que seria revelado durante o programa ao vivo, foi cancelado porque Pelé abriu o papel que informava o poder durante o intervalo do programa.

A definição da roça ocorre no programa desta quarta-feira (11), quando Bia Miranda, Bárbara Borges e Tati Zaqui podem se salvar se ganharem a prova do fazendeiro. Vini já está garantido na berlinda por ter sido vetado de participar da disputa. A eliminação de um dos peões acontece na quinta-feira (13).

Como foi formada a Roça?

O fazendeiro Alex indicou Vini diretamente para a Roça. "É muito óbvia minha votação de hoje. Eu queria vê-lo fora da casa, e ele também quer me ver fora da Fazenda. Eu acho que essa pessoa precisa refletir um pouco sobre o que soltou aqui dentro. Então espero realmente que lá fora ele repense", disse Alex na sua indicação.

Quem votou em quem

Bia Miranda votou em Thomaz Costa

André Marinho votou em Shay

Kerline Cardoso votou em Bia Miranda

Moranguinho votou em Shay

Shay votou em Bia Miranda

Tiago Ramos votou em Shay

Ruivinha de Marte votou em Bia Miranda

Vini votou em Shay

Bárbara votou em Bia Miranda

Pétala Barreiros votou em Shay

Iran Malfitano votou em Bia Miranda