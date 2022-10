Whindersson Nunes e Luísa Sonza voltam a se seguir no Instagram

O humorista Whindersson Nunes e a cantora Luísa Sonza voltaram a se seguir na rede social Instagram. A mudança foi notada por internautas na noite desta terça-feira (11).

O casamento dos dois terminou em abril de 2020. Logo depois, eles deixaram de se seguir na rede social. Eles estiveram juntos por quase três anos. O fim do relacionamento foi marcado por polêmicas envolvendo, inclusive, supostas traições.

Legenda: Luísa Sonza segue Whindersson Nunes no Instagram Foto: Reprodução

Legenda: Whindersson Nunes segue Luísa Sonza no Instagram Foto: Reprodução

Em setembro, Whindersson foi flagrado assistindo o show de Luisa, nos bastidores do Rock in Rio.

Whindersson Nunes e Luísa Sonza​

Luísa e Whindersson foram casados de fevereiro de 2018 a abril de 2020. Eles anunciaram o término de forma pacífica, afirmando o desejo de continuarem parceiros. No entanto, com o distanciamento dos dois, a internet começou a especular os motivos do término.

O boato de que a cantora era infiel ao ex-marido foi frequentemente mencionado nas redes sociais após o divórcio. Na época, o humorista foi criticado por demorar a esclarecer as insinuações.

Legenda: Whindersson e Luísa foram casados por dois anos Foto: Reprodução/Instagram

Em maio deste ano, o artista informou que ele quem terminou o relacionamento e que a decisão não foi motivada por traição da cantora.

Luísa já havia revelado que as especulações de que teria traído o ex-companheiro a afetaram psicologicamente.

Após o término, a cantora assumiu relacionamento com Vitão. Já Whindersson namorou Maria Lina, com quem teve um filho. O bebê faleceu em parto prematuro.