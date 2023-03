Que horas sai o último episódio de The Last of Us? Veja novo horário da HBO

A pedido dos fãs, a HBO antecipou a exibição do último episódio de The Last of Us. O desfecho da primeira temporada vai ao ar às 22h, em vez de 23h, neste domingo (12).

"Isso mesmo: o último episódio da temporada de The Last of Us vai estrear às 22h, na HBO e HBO Max. Uma hora mais cedo, para dar tempo de se recuperar depois do episódio", publicou a HBO nas redes sociais.

Muitos telespectadores solicitaram a antecipação por conta da transmissão da cerimônia do Oscar 2023, que também ocorre neste domingo.

The Last of Us é estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsey e é baseada no videogame homônimo, que segue a luta dos personagens contra um fungo mortal.

Que horas sai o último episódio?

O final de temporada de The Last of Us vai ao ar às 22h na HBO e na HBO Max.