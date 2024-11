Que horas começa 'Volta por Cima'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

A novela 'Volta por Cima' desta quinta-feira (14) vai ao ar às 20:10, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Madalena comenta suas suspeitas com Tati.

Resumo completo de 'Volta por Cima' desta quinta-feira

Madalena comenta suas suspeitas com Tati. Tereza inventa uma desculpa para justificar a quitação das parcelas do carro. Osmar deixa um recado para Joyce. Violeta se enfurece ao saber que Osmar foi atrás de Joyce. Roxelle descobre quem vandalizou o outdoor com a imagem de Rosana.

Nando fica preocupado durante a palestra na academia e troca olhares com Miranda. Joyce se surpreende ao saber do recado que Osmar lhe deixou. Madalena questiona Jayme e Tereza sobre o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:10, na Rede Globo.