Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (30)

A novela 'Tieta' desta quinta-feira (30) vai ao ar às 17:05, após 'As Férias da Minha Vida'. Nesse capítulo, O coronel manda dois capangas procurarem Imaculada.

Resumo completo de 'Tieta' desta quinta-feira

O coronel manda dois capangas procurarem Imaculada. Zé Esteves procura por Tieta. Osnar mexe com Tieta e Ricardo ameaça bater nele. Ricardo diz ao padre que vai sair do seminário. Tieta fica zangada com o sobrinho por causa de sua atitude com Osnar. Leonora diz a Tieta que não vai contar a Ascânio a verdade e Tieta lhe diz que vai mandá-la de volta para São Paulo. Gladstone avisa a Carmosina que vai viajar para trazer mais mercadorias. Zé Esteves vai falar com Tieta e o coronel chega ao mesmo tempo, perguntando por Imaculada.

Tieta pede ao pai que saia e pergunta ao coronel o que aconteceu. Ele conta que Imaculada fugiu, mas Tieta jura que não sabe onde ela está. O coronel tenta ver se Imaculada está no caminhão de Gladstone e Carmosina o impede. Tieta vai falar com o pai e pede tempo para pensar se vai lhe dar as cabras ou não. Ascânio confessa a Osnar que quer se casar com Leonora. Depois ele recebe uma carta de Rosalvo, avisando que vai voltar. Padre Mariano e Cosme vão falar com o coronel sobre o sumiço de Imaculada.

Gladstone fala que Carmosina tem medo dele e pergunta o motivo. Tieta diz ao pai que vai lhe dar o que ele quiser se ele contar o que fez com o dinheiro que ela mandou. Zé Esteves confessa a Tieta que ficou muito infeliz quando a mandou embora e lhe mostra dentro do colchão todo o dinheiro que ela lhe enviou. Tieta diz que o dinheiro não vale mais nada. Zé Esteves tem mais um delírio e morre. A família fica arrasada. Pirica leva de volta para Carol a corrente com cadeado que Tieta havia lhe dado.

O coronel fica sabendo que Gladstone vai embora e tenta obrigá-lo a abrir o caminhão, mas Milu não deixa. Peto leva Letícia para a igreja em obra e fala sobre namorar. Ela diz que quer e eles se beijam. Depois ouvem um barulho e descobrem Imaculada escondida.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.