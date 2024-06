Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela deste sábado (8)

A novela 'Renascer' deste sábado (8) vai ao ar às 21:00, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Eliana confirma a José Inocêncio que Egídio se ofereceu para lhe prestar assessoria jurídica no inventário do ex-marido.

Resumo completo de 'Renascer' deste sábado

Eliana confirma a José Inocêncio que Egídio se ofereceu para lhe prestar assessoria jurídica no inventário do ex-marido. Mariana alerta Eliana sobre Egídio. Inácia aconselha José Inocêncio a resolver a partilha diretamente com Eliana. Teca tem uma visão do Bumba a perseguindo ao entrar na antiga casa de Maria Santa. Damião aparta a briga de Pitoco com Du. Ritinha flerta com Du no forró.

Mariana ouve a conversa de Bento, Augusto e Buba sobre o DNA do filho de Teca. Inácia tem uma visão de Quitéria costurando a roupa do Bumba. Mariana tenta convencer José Inocêncio a fazer o exame de DNA no filho de Teca. Du se interessa por Ritinha. Deocleciano conversa com Zinha sobre Joana. Du é ameaçado com uma faca por Damião.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:00, na Rede Globo.