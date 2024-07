Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (9) vai ao ar às 20:05, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Morena abriga Bento no quarto de Pitoco.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

Morena abriga Bento no quarto de Pitoco. Ritinha manda Damião dormir no sofá. Norberto volta para a Vila, arrasado por não ter encontrado Jacutinga em suas andanças e pede a dona Patroa para sumir com as coisas de Jacutinga. Dona Patroa se veste de Jacutinga para Rachid. José Inocêncio leva Augusto para conhecer o Jequitibá-Rei e ele fica encantado.

Aos pés do jequitibá, José Inocêncio confessa a Augusto que já sente a passagem do tempo. Teca incentiva Mariana a voltar para José Inocêncio. Aurora, uma investidora e fazendeira do Espírito Santo, aparece na fazenda de José Inocêncio a convite de Zé Bento. Aurora é apresentada a José Inocêncio, que a trata com desprezo.

Ela demonstra seu desejo de aprender mais sobre as técnicas de plantio de cacau. Tião é agredido por Marçal, mas disfarça ao ser questionado por Augusto sobre seus ferimentos. Joana repreende Tião, ao saber que o marido esteve nas terras de Egídio e pede a separação. Rachid não suporta a tristeza do amigo Norberto e decide viajar para tentar encontrar Jacutinga.

Rachid pede que Dona Patroa espere por ele. José Inocêncio pede a Tião que fale o nome de quem lhe deu a surra e avisa que o capetinha vai protegê-lo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:05, na Rede Globo.