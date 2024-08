Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (6)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (6) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Bento ensina a Zinha algumas dicas para conquistar pretendentes.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

Bento ensina a Zinha algumas dicas para conquistar pretendentes. Inácia repreende Ritinha, ao ver a filha interessada em Eriberto. Egídio fica impactado com as novas descobertas do delegado, e revira a casa de Marçal à procura de sua arma. Eliana exige que o delegado Nórcia lhe esclareça se o assassinato de Venâncio tem alguma coisa a ver com o atentado de Egídio. Egídio conclui que foi Marçal quem atentou contra ele.

José Inocêncio, Augusto e Bento reagem quando Egídio mostra cópia dos laudos da polícia, ligando a morte de Venâncio e seu atentado. Egídio pede perdão a José Inocêncio e agradece a Augusto por ter salvado sua vida. Buba fica contrariada quando Augusto convida Egídio para o casamento. Sandra aceita ser madrinha do casamento de Augusto ao lado de João Pedro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.