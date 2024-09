Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (3)

A novela 'Renascer' desta terça-feira (3) vai ao ar às 21:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover.

Resumo completo de 'Renascer' desta terça-feira

José Inocêncio, na cadeira de rodas, recusa ajuda de todos para se locomover. Aurora tenta convencer José Inocêncio a ficar com ela, mas ele prefere terminar a relação com a fazendeira. Egídio visita José Inocêncio, fingindo cordialidade. José Inocêncio fica surpreso com a presença de Mariana em sua casa e não gosta.

José Augusto revela ao pai que ele não vai mais andar e ele se revolta com a situação e com os filhos. Morena e Deocleciano consolam João Pedro. Inácia sente um aperto no peito e diz para Teca que a vida da família Inocêncio está nas mãos de Mariana.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:30, na Rede Globo.