Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (5)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (5) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Buba prefere não convidar a mãe para seu casamento, com medo de causar uma desavença entre ela e Humberto. Egídio observa Sandra, João Pedro e os outros trabalhadores na sua roça, enquanto Marçal e os jagunços aguardam as ordens do coronel. Egídio decide permitir o trabalho em suas terras, pensando em seu benefício.

Buba se sente traída por Augusto, ao flagrá-lo convidando Meire para o casamento. Meire avisa a Humberto que irá ao casamento de Buba. Eliana termina com Damião e revela que está grávida de Egídio. Damião teme por seu filho, diante das ameaças de Eliana. Eliana tenta conversar com Egídio, mas o coronel a despreza.

Damião pressente que o filho que Eliana espera é seu. Bento ensina a Zinha algumas dicas para conquistar pretendentes. Eriberto surpreende Kika ao aparecer na vila e ela se incomoda. Damião procura Egídio para pedir emprego, e recebe uma negativa do coronel. Inácia repreende Ritinha, ao ver a filha interessada em Eriberto.

Egídio fica impactado com as novas descobertas do delegado, e revira a casa de Marçal à procura de sua arma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.