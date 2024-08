Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (26)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (26) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Damião ajuda Joana a colher tudo o que Tião plantou nas roças de Egídio.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Damião ajuda Joana a colher tudo o que Tião plantou nas roças de Egídio. Kika e Bento libertam Tião da prisão. José Inocêncio decide voltar para casa. Inácia estranha a volta de José Inocêncio. Damião procura Tião para dar um recado.

Damião avisa que atacará quem invadir as terras de Egídio, mas promete fazer vista grossa para Tião e Joana. Kika avisa a José Inocêncio e Inácia que Joana se livrou do cramulhão. Morena deixa claro para Lilith que desconfia do interesse da moça por Zinha.

José Inocêncio comunica aos filhos que Kika dará andamento ao processo de sucessão dos negócios da família, e não gosta de saber que João Pedro abriu mão de sua parte em prol de Eliana. Rachid pensa em ir embora da Vila.

João Pedro compartilha com Sandra seu receio de não conseguir se acertar com José Inocêncio. João Pedro sente a presença de Maria Santa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.