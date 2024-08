Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (14)

A novela 'Renascer' desta quarta-feira (14) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Egídio se faz de vítima e insinua que Tião e os companheiros podem ser responsáveis pelo sumiço de Marçal.

Resumo completo de 'Renascer' desta quarta-feira

Egídio se faz de vítima e insinua que Tião e os companheiros podem ser responsáveis pelo sumiço de Marçal. Eliana abre o jogo com Egídio e revela que teve um caso com Damião na esperança de que o coronel desista de contratá-lo. Kika decide dar um tempo na relação com Eriberto.

Damião prova sua lealdade a Egídio. Norberto fica admirado com a apresentação de Lilith em um bar em Ilhéus. Ritinha tenta convencer Eriberto a ficar na fazenda. Rachid e Norberto se apresentam a Lilith.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.