Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (3)

Marcelo pensa em confrontar Tenório. Irma vê um homem velho na foto que Jove tirou do Velho do Rio. José Lucas diz a Irma que precisa do apoio de José Leôncio para ser político.

O Velho do Rio visita a fazenda de José Leôncio. José Leôncio aceita que José Lucas embarque na carreira política.

Guta diz a Marcelo que Tenório está cada vez mais desconfiado. Alcides sente orgulho de Zaquieu. Tenório pensa em tirar a vida de Alcides