Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela deste sábado (16)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', neste sábado (16), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Jove revela ao ao pai que conseguiu fotografar o Velho do Rio.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sábado (16)

Juma e o Velho do Rio conversam. Tenório se emociona com uma música tocada por Trindade. Juma decide morar com Jove na fazenda. Trindade sente que está perdendo Irma.

Muda sugere que Filó aproveite o vigário para se casar com José Leôncio. Jove diz a Mariana e a José Leôncio que foi o Velho do Rio quem convenceu Juma a se casar.

Jove conta ao pai que conseguiu fotografar o Velho do Rio. José Lucas sente ciúmes do entendimento entre Érica e Jove.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

