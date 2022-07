Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (5), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, José Leôncio desconfia quando Tenório diz que possui cabeças de gado que recebeu como pagamento de uma antiga dívida.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, terça (5)

Muda aceita se casar com Tibério, e José Leôncio e Filó aceitam o convite para serem padrinhos do casal. Alcides fica escandalizado com a relação de Guta e Marcelo.

Marcelo pede ajuda a Guta para investir na fazenda do pai. Irma e Trindade fogem de Tadeu e José Lucas para não serem vistos juntos. Juma e Jove se desentendem. José Leôncio desconfia quando Tenório diz que possui cabeças de gado que recebeu como pagamento de uma antiga dívida.

Mariana percebe que Irma se encantou por Trindade. Jove decide viver na tapera, enquanto resolve sua situação com Juma. Zuleica fica surpresa ao ver que Marcelo chegou do Pantanal, acompanhado de Tenório e Guta.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

