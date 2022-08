Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta sexta-feira (5), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Jove demonstra a Irma arrependimento por ter tratado Juma com frieza.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (5)

José Leôncio manda Jove buscar José Lucas. Zefa fica perplexa ao ver Maria Bruaca na chalana. José Leôncio descobre que Érica está grávida de José Lucas.

Ibraim pede a José Leôncio para convencer Érica a interromper a gravidez. Juma sente a forma distante como Jove a trata. Ibraim pensa em tirar proveito político do casamento de Érica com José Lucas.

Jove demonstra a Irma arrependimento por ter tratado Juma com frieza. José Lucas garante a Jove que Juma gosta do irmão. José Leôncio comenta com Filó sobre sua preocupação com José Lucas.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

