Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Resumo de 'Pantanal' de hoje, sexta (29)

Filó sugere que José Leôncio mostre a Juma como ficou a foto que Jove tirou do Velho do Rio. Maria Bruaca comenta com Guta que achou estranho Tenório ter chegado de chalana na fazenda.

Tenório expulsa Maria Bruaca de casa. Mariana diz a Irma que José Leôncio sente ciúmes da filha com Trindade. Juma avisa a José Lucas que Jove não é mais seu marido e diz ao cunhado que não quer que ele vá embora.

Trindade avisa a José Leôncio que José Lucas e Juma estão na tapera e não querem companhia. Guta implora para que a mãe lute por seus direitos. Tenório se depara com Maria Bruaca apontando uma arma contra ele.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

