Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta sexta (2)

Com intermédio de Alcides, José Leôncio permite que Zaquieu faça parte da comitiva. Zefa deixa claro a Tadeu que só dorme de novo com o peão depois de casada.

Alcides tem uma visão de Trindade dizendo ao peão que ocorrerá uma desgraça. Guta conta a Maria Bruaca que Marcelo não é filho de Tenório, e revela sua gravidez para a mãe.

Mariana conversa com Marcelo sobre negócios. Guta conta a Marcelo que Maria não se sentiria confortável com o namorado morando na fazenda com elas.