Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta segunda (3)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', neste segunda (3), que vai ao ar às 21h25 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Alcides e Zaquieu enfrentarão Tenório.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, segunda (3)

Maria Bruaca comenta com Muda sobre seu receio de que Alcides possa ter ido atrás de Tenório. Tadeu avisa a José Leôncio que Alcides e Zaquieu não voltaram da lida. José Leôncio revela a Filó que sempre soube que Tadeu não era seu filho. Zaquieu salva Alcides, no momento que Tenório mira a arma para o peão.

Alcides acerta Tenório com a zagaia, depois que Zaquieu leva um tiro no peito dado pelo grileiro. Ferido pela zagaia de Alcides, Tenório leva um bote de uma sucuri, que o arrasta rio adentro. Alcides leva Zaquieu ferido para a fazenda. José Lucas avisa que Zaquieu está fora de perigo. Muda sugere que foi o Velho do Rio quem matou Tenório.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h25, após o Jornal Nacional.

