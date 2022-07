Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (14)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (11), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Eugênio conta a Juma que esteve com o Velho do Rio em seus braços.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quinta (14)

Eugênio acolhe o Velho do Rio em sua chalana. Muda pede a Tibério que mate Tenório, como condição para se casar com o peão.

Marcelo pergunta a Tenório se ele é grileiro de terras. Roberto descobre na internet que Tenório lavou com sangue a morte dos pais. José Leôncio diz a José Lucas que dará ao filho uma de suas fazendas.

Eugênio conhece Érica, e sugere que a jornalista se apresente a José Leôncio. Eugênio conta a Juma que esteve com o Velho do Rio em seus braços.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn