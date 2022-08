Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (25)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quinta-feira (25), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Tibério acredita que Trindade ainda voltará para a fazenda.

José Leôncio fica surpreso com a saída de Trindade da fazenda. Marcelo pergunta a Zuleica quando a mãe estará pronta para contar a verdade sobre seu pai. Érica pede para conversar com José Lucas antes da cerimônia do casamento.

Tibério acredita que Trindade ainda voltará para a fazenda. Jove convence Tibério a contratar Zaquieu como peão, no lugar de Trindade.

Zaquieu oferece seu quarto para Alcides dormir com Maria Bruaca. Ibraim e Ingrid repreendem Érica por ter contado a verdade a José Lucas. José Leôncio sente orgulho de José Lucas.

O comparsa de Tenório avisa que enquanto o grileiro não resolver suas pendências com Maria Bruaca, ele não poderá vender nenhum bem. Jove comenta com Juma que José Lucas está diferente.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

