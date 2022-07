Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (13)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (13), que vai ao ar às 20h35 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, o Velho do Rio não consegue retirar a bala do tiro disparado por Tenório e uma pessoa se aproxima para tentar salvá-lo.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quarta (13)

Tadeu sente a agilidade de Jove ao apostar uma corrida com o irmão. Trindade diz a Tadeu que a sela de prata será de José Lucas. Mariana liga para Zaquieu a pedido de José Leôncio para que o fazendeiro peça desculpas pela maneira como o rapaz foi tratado pelos peões da fazenda.

Tadeu beija Zefa. Tenório atira na sucuri, depois que a cobra tenta lhe dar o bote. Jove comemora notícia da gravidez dada por Juma.

O Velho do Rio não consegue retirar a bala do tiro disparado por Tenório. Guta revela a Marcelo que não conseguiu esquecê-lo. Maria Bruaca diz a Zefa que não sabe mais viver sem Alcides. Uma pessoa se aproxima para salvar o Velho do Rio.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional. Nesta quarta, devido ao jogo, inicia mais cedo, às 20h35.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn