Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (20)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (20), que vai ao ar às 20h35 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, o Velho do Rio convence Juma a se casar.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, QUARTA (20)

O Velho do Rio convence Juma a se casar, quando vê a filha de Maria Marruá fugindo. O Velho do Rio toca o berrante para abençoar a cerimônia, e José Leôncio reconhece o som do instrumento de seu pai. Alcides e Jove têm uma briga por conta de Juma.

Jove se sente aliviado ao saber por José Lucas que Alcides está vivo. José Lucas pede perdão a Jove, selando uma cumplicidade entre os dois irmãos.

Muda resiste a ter a noite de núpcias com Tibério. Filó diz a José Leôncio que o fazendeiro nunca se declarou para ela. Alcides afirma a Zefa que se vingará de Jove. Tadeu avisa a Alcides que, se ele mexer com Jove, mobilizará toda a família Leôncio. Érica e José Lucas se beijam. Tenório atiça Alcides a tirar as vidas de Jove e José Leôncio.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, após o Jornal Nacional. Nesta quarta, por causa do futebol, começa às 20h35.

