Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa

A mais um episódio do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (2), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

A dupla de jurados especializados da temporada é formada por Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTE SÁBADO?

A prova criativa deste sábado é com tema "Bolo Robô". "Vocês precisam entregar, hoje, aquele robô dos sonhos, que possa ajudar vocês no cotidiano. Para que isso aconteça, vocês têm que entregar uma produção de 30 cm de altura. Mas, calma, 12 cm têm que ser de bolo verdadeiro", explica o chef e jurado Giuseppe Gerundino.

A segunda prova do dia, o desafio técnico, os confeiteiros vão sentir o gostinho ácido e doce do "Espelho de Laranja".

Inspirado na fruta de mesmo nome, o preparo é feito em camadas. Na base, uma massa de laranja e, no centro, uma compota de kinkan ? uma espécie de laranja pequena e saborosa. A camada central é envolvida por uma mousse de cardamomo com pérolas de laranja.

Na finalização, glaçagem amarela e, no topo, um espelho formado por pedaços de laranja bahia, laranja pêra, toranja e o limão tahiti. No topo, uma telha de chocolate e fatias de laranja feitas de chocolate.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (2), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília.